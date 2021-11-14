大S2010年閃婚大陸富少汪小菲，兩人婚後育有一雙兒女，看似幸福美滿的婚姻，6月大S才因不滿老公在微博發表有關政治兩岸言論，一度鬧到要離婚，近來又被爆料2人「準備官宣離婚」，加上汪小菲改回本名汪少菲，及微博刪光「和大S相關貼文」的種種跡象，再度引發網友熱議。

汪小菲日前突然在微博寫下：「今天十月一號，我想起來我原本的本命（本名），我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名」，還直接改掉帳號，接著被網友發現不僅刪光「大S相關貼文」動態，就連個人簡介都改成「小玥兒他爸」，完全沒有與大S相關字眼，加上有人到汪小菲母親張蘭直播影片留言詢問，張蘭雖沒回覆卻直接點讚，被網友推測疑似默認，更增添可信度。

汪小菲個人簡介改成「小玥兒他爸」，完全沒有與大S相關字眼。（圖／微博）

早在上個月底，就有網友在陸網爆料「吃到了一口新鮮瓜，某兩口子離婚了，男的經商，女的演員台灣人，算明碼了吧」，直接間接影射兩人離婚，但根據《三立新聞網》報導，大S母親對於子虛烏有的傳言感到相當無奈，強調「我們家是有事才發言，沒事就不回答了」，替女兒澄清離婚謠言。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，汪小菲被求證離婚一事時，驚訝表示：「哪兒有啊？我什麼時候確認了？」還附上3個捂臉哭的表情符號，接著再被追問時，他則不願意回覆，隨後陸媒致電訪問，他第一次立刻掛掉電話，第二次接通後低調表示「不方便」就掛斷，並未正面回應此事。