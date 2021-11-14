「收簿團」假應徵收人頭帳戶 礁溪民宿15人包棟2周

23歲李姓男子擔任詐騙集團前端「收簿團」首腦，在網路刊登應徵行銷人員廣告，聲稱菲律賓博奕網站，需要台灣帳戶去承接，招募願意提供帳戶的員工，親赴銀行設定語音轉帳，為了不風聲走漏，還承租宜蘭礁溪一間民宿，將8人「集中管理」，北市警方9月間荷槍實彈攻堅，逮捕李男等7人，依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，李姓男子與同夥均為20多歲年輕人，其中2人分別是62歲、50歲的計程車司機，刊登廣告應徵網路博奕、電商的應徵廣告後，派司機前往全省各地接人，送住在宜蘭一處有庭院的民宿，直至人頭免費吃住2星期，才知道已名下帳戶已凍結，並向警方報案。

根據詐騙集團的金流，警方查知李等人時常更換住所，以包棟方式承租民宿掩人耳目，限制入住的人頭不能撥打電話，確保帳戶的錢不被人頭轉走，經過2星期，利用人頭結束才將人放出。警方在礁溪民宿5間房，分別住了李等7人以及人頭8人，人頭聲稱「知道提供帳戶，但否認提供給詐騙集團」。

警方表示，「收簿團」擔任詐騙提團前端業務，收得帳戶後，轉交給詐團使用，警方初步調查，李嫌至少經有15名人頭，將帳戶交給詐團後，至少有104人受害，初估財損有2700萬元。

警方在現場查扣安非他命、搖頭丸、作案手機、存摺、金融卡等贓證物，呼籲任何於網路社群或通訊軟體刊登之求職訊息，如要求交付存摺、金融卡、印章或網銀帳號密碼等，均為詐欺集團誘騙人頭帳戶之話術，民眾切勿相信成為詐團幫凶。