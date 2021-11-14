取自谷辣斯臉書

中選會昨天舉行四大公投首場說明會，重啟核四案辯論正方黃士修開嗆原訂出席的總統府發言人谷辣斯臨陣脫逃。谷辣斯今天反擊，強調自己從來不曾被推薦為意見發表會的代表人，「臨陣脫逃」的說法，是在公開場合散播謊言。

谷辣斯在臉書表示，黃士修說她「臨陣脫逃」公投辯論，但她從來不曾被正、反雙方正式推薦為11月13日第17案首場公投意見發表會的代表人。依照規定，如果有任何一方想跟她辯論，可以在徵詢她同意之後，正式向中選會以「書面」提出，「但您沒有。所以『臨陣脫逃』是在公開場合散播的謊言」。

她說，戒嚴時代的政府，強行在蘭嶼放置核廢料，是事實。民主化後的政府，想要把核廢料遷出蘭嶼，遭到其他縣市的反對接收，現在不能再隨便亂放，也是事實。

谷辣斯指出，過去幾年，歷經不同政黨執政，多次協調台灣其他縣市接收蘭嶼核廢料，但舉凡被點名過的金門、澎湖、基隆、連江縣都公開反對。想運回現有的核一、核二、核三廠貯存？新北、屏東也反對。要放您家？也要您所在縣市舉辦公投同意。即便是低階核廢料，也卡在「無法處理核廢料」的窘境。

她說，羞辱別人不讀科學所以才不知道「輻射無害」，這是科學的傲慢。「科學」無法完全解決「社會」問題。反批黃士修「您可以繼續用謊言、人身攻擊與羞辱政府作為秀場的道具，但蘭嶼人還是想聽您先回答：蘭嶼核廢料若遷出，要放在哪裡？重啟核四所產出的核廢料，要放在哪裡？聽了半天的意見發表，您還是沒有說」。