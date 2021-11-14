盧秀燕跟宋姓大學生說，警方已把對方抓起來了，一定會嚴查重辦。（台中市政府提供）

盧秀燕今天進病房後，即緊握宋同學的手為他打氣，請他不要擔心，只要負責好把身體顧好。（台中市政府提供）

5天內兩度探視宋同學 盧秀燕：壞人都抓起來了

男大生親問「犯人都被抓了嗎」 盧秀燕緊握他手承諾嚴辦

台中市西屯區日前發生1名宋姓男大學生駕車不慎與瑪莎拉蒂擦撞，遭到3名惡煞打傷送台中榮總加護病房治療，幸而病情穩定逐漸康復。市長盧秀燕10日赴台中榮民總醫院探視，14日再次到醫院為男大生加油打氣；盧秀燕說3名男子都已逮捕到案，一定會嚴查重辦，她請醫護人員全力照護男大生、請媽媽放心。

台中市長盧秀燕今天在台中市警察局長蔡蒼柏、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、衛生局副局長邱惠慈等人陪同下，前往台中榮總關心宋姓男大生的身體狀況。

盧秀燕今天進病房後，即緊握宋同學的手為他打氣，請他不要擔心，只要負責好把身體顧好，不舒服的地方要跟醫護人員反映才能對症治療，才能讓媽媽放心、讓家人放心、讓社會大眾放心；警方已把對方抓起來了，一定會嚴查重辦。

盧秀燕也向宋同學傳達學校老師同學對他的關心。盧秀燕說，大家有簽名一起為他集氣祝福，希望他早日康復；感謝台中榮總院長陳適安與醫護團隊的照護。

陳適安指出，孩子現在比較清醒會想到出院後，能否立即回到學校、課業情形等，針對孩子後續的心理狀況及創傷症候群，醫院將協助找專業心理師輔導。