大部分父母都懷有「望子成龍、望女成鳳」的心情，期望孩子可以好好學習，將來才能出人頭地。命理網站「螢火蟲星座神婆」發文分享，獅子座、白羊座、摩羯座、天蠍座和處女座的人，總是努力認真讀書，天生就有成為「學霸」的天賦。

1、獅子座

獅子座做事情都非常認真，不管什麼事都不願意落於人後，在課業方面也是一樣，不喜歡看到自己的排名在別人後面，而且在成績揭曉後的表揚，對他們來說也很重要，所以獅子座總會為此努力，讓自己可以享受成功的感覺。

2、白羊座

白羊座的個性雖然衝動，但只要他們願意靜下心來，專注力就變得非常驚人，因此當他們認真想要學習了，就會拒絕一切外界的誘惑，不玩遊戲、不談戀愛，只一心一意地讀書，對於讀書以外的事情則全然不知。

3、摩羯座

摩羯座遇到任何事情，都會用全力以赴的態度去面對，就算課業也是一樣，所以當老師出作業或是其他事情，他們都會一絲不苟地完成，摩羯座通常也會是班上最刻苦的學生，始終認真努力地讀書，漸漸成為班上的學霸。

4、天蠍座

天蠍座是12星座中雙商（情商和智商）最高的，雖然外表看起來很不認真，對任何事都沒有興趣，但他們心中都有自己的想法和堅持，總是在別人看不到的地方默默努力，等到有機會才會表現出來，讓眾人跌破眼鏡。

5、處女座

處女座對每件事都要求完美，課業當然也不例外，再加上他們非常注重細節，每個科目都一定要完全理解，但這也導致他們常常太過鑽牛角尖，總是浪費許多時間在不重要的地方，若是能避免這個問題，肯定能有更多的進步空間。