紫南宮自行車賽有國內外3千人挑戰近百公里。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

堪稱今年疫情以來全台最大自行車賽的紫南宮環縣自行車活動，3000名自行車騎士14日清晨出發，騎過9鄉鎮，挑戰99.9公里路程，自由車好手林建利、吳仁傑、蔣聲雄及盧紹軒等人先馳得點，成績在2小時37分至38分之間。南投副縣長陳正昇表示，希望自行車賽帶來餐飲、旅遊商機，成為知名賽事。

第九屆紫南宮環縣自行車活動，有3000人參加，包括男子2637人、女子363人，最高齡騎士87歲，年紀最小則是9歲的小朋友；還有來自澳洲、義大利、英國及美國等13國，65名外籍人士參與，南投縣副縣長陳正昇、竹山鎮長陳東睦、台灣自由車運動協會理事長彭劍勇等人到場，為選手加油打氣。

今天清晨6時，3000名騎士從竹山出發，途經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮再回到紫南宮，全程99.9公里。

陳正昇表示，2021年是台灣自行車旅遊年，第9屆「2021永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，因新冠肺炎疫情影響，延到11月14日才舉行，期盼能增加運動人口，為竹山、集集等周邊帶來餐飲、旅遊商機，並成為全台最知名的自行車活動。

3000名騎士今天清晨起跑，騎過9鄉鎮，挑戰99.9公里路程。縣府表示，3度參加紫南宮環縣自行車活動的前總統馬英九，今年因活動延期，無法參加自由車好手林建利、吳仁傑、蔣聲雄及盧紹軒等人參加。

南投子弟自由車好手盧紹軒也回到故鄉出賽。他說，他從小到大就在南投各鄉鎮路上磨練，參加這項自行車活動，不但路線熟悉，挑戰百公里並不困難，他也希望未來在全運會能有更好成績。

紫南宮表示，活動結合宗教信仰，讓人感受紫南宮土地公庇佑，帶來「一騎發財」好運。此外，選手在7小時內完成賽程，可獲頒證書，「旋轉錢坤」鏤空獎牌及紫南宮的鼠年發財錢母，象徵圓圓滿滿。