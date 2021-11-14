中市警第二分局為讓交通安全宣導發揮實質效益，特結合北區知名宮廟「元保宮」、「重生堂」，製作反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品。（台中警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

警交安宣導 有請神明助威加持有拜有包庇

中市警第二分局為讓交通安全宣導發揮實質效益，特結合北區知名宮廟「元保宮」、「重生堂」，製作反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品，日前上午並由分局長陳家銘率領分局幹部到廟中過香爐，讓這些宣導品成為名符其實的「平安符」。

警方也將深入里鄰社區、太原路綠園道、臺中公園、科博館周遭人行道及一中、益民商圈等處，向運動及購物民眾進行分齡、分群、分眾宣導，以加強民眾交通安全觀念，降低交通事故的發生。

台中市北區「元保宮」主祭為醫藥之神保生大帝，「重生堂」主神祭祀關聖帝君，兩間宮廟香火鼎盛，也是很多北區民眾的信仰中心，此次結合警方強化交通安全宣導，廟方樂見其成，鼎力相助。

由於台中市北區人口稠密，有學區、商圈及大型公園，行人於戶外活動頻繁，因此，這次選購的宣導品品項都是以保護行人安全為出發點，避免行人於晨（夜）間光線昏暗時活動，增加行人的明亮度，而在台灣的民間信仰中，香爐扮演很重要的角色，這象徵神力的凝聚加持，同時也是一間廟的神明發揮神力的原點，希望宣導品在過了香爐後開啟電力，增加民眾佩載的意願，以保障民眾行的安全。

分局長陳家銘表示，中市警二分局除持續深化交通安全宣導外，也將依據轄區特性規劃「精實交通執法」，針對嚴重影響交通安全之違規態樣例如「超速行駛」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「不依號誌違規左轉」、「逆向行駛」、「搶越行人穿越道」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「併排違規停車」及「路口10公尺內違規停車」等加強執法，期能有效降低交通事故發生，維護北區民眾交通安全。