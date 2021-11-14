今天是世界糖尿病日，醫師出身的副總統賴清德今天呼籲，要遠離糖尿病風險，大家可以定期監測血糖，天天量腰圍和秤體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，以及規律的運動和作息，讓糖尿病不會找上門。

賴清德在網路社群平台表示，根據2017年至2019年的國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人糖尿病前期盛行率約25％，也就是每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險中。

他說，糖尿病初期沒有症狀，許多人往往等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕的症狀時，才驚覺自己罹患了糖尿病，但是早已錯失改善甚至逆轉糖尿病的機會。

賴清德提醒，在糖尿病高風險族群中，超過六成有過重或肥胖情形。如果成年男性腰圍超過90公分，女性腰圍超過80公分，罹患糖尿病的風險就會大幅增加。要遠離糖尿病風險，可以定期監測，配合「三少一高」飲食原則，以及規律的運動和作息，讓糖尿病不會找上門。「我們一起遠離糖尿病吧！」