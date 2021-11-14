昨（13日）是第三屆網紅界最盛大的頒獎典禮走鐘獎，人氣YouTuber蔡阿嘎和妻子「二伯」受邀擔任頒獎人，兩人特地盛裝出席，其中二伯辣穿平口禮服，罕秀豐滿好身材，不過聽到身上的配件價格，她嚇到差點手軟。

照片中，二伯頂著新娘盤髮，自然落下幾條髮絲，臉上化著精細妝容，身穿一件香檳色平口低胸禮服，襯托白皙的肌膚以及直角肩，上身馬甲設計，使得事業線和上圍呼之欲出，腰間布料貼身，ㄦ字曲線全現形，好身材看不出是兩個孩子的母親。

平時忙著照顧兩個小寶貝，難得以完整妝髮和華服示人，二伯忍不住笑說：「差點以為自己要再嫁一次！」不過，當她弄完妝髮，造型師協助戴上項鍊時，突然脫口：「你身上這組三十幾萬喔！」二伯聽了內心大驚，大呼：「差點手軟」。

蔡阿嘎、二伯沒有走紅毯、僅擔任頒獎人的原因，是因為當天上午他們還有其他工作，時間無法搭上走星光大道的時間，蔡阿嘎也在本屆走鐘獎中勇奪「專業類OPEN獎」，他開心地在限時動態表示：「沒想到是開箱影片得獎，感謝走鐘&評審們，不是只會拍小孩影片喔！」