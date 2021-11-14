網購詐騙屢見不鮮，卻還是有人傻傻上當，一名超商店員表示，有客人來取貨時，一看到他的包裹廠商就知道這是詐騙，勸客人別取貨，但客人仍堅持付一千多元去取詐騙包裹，讓他不解，「嫌錢多拿去捐啊，幹嘛要被騙錢」，並表示這種包裹一個禮拜至少遇到一、兩次，已經成了詐騙慣用伎倆。

一名超商店員在臉書「爆怨公社」PO文分享明知遇到詐騙，還願意被騙的奇怪客人，他指出這名客人到超商付款取貨，便問他包裹是不是在FB買的，如果是建議不要拿，對方回答「是啊，怎麼了」，原PO也解釋這是從大陸寄來的詐騙包裹，都是寄假貨，但客人仍表示，「1千多還好吧，沒關係還是要領」，見客人勸不聽，原PO也直接了當地再跟他說「這個廠商是詐騙慣犯常用的廠商，不取貨沒關係的」，但客人還是堅持取貨，讓原PO無奈，「都已經表明是是詐騙了，還硬要取貨」。

原PO表示，不懂為什麼這名客人要傻傻地被騙，「嫌錢多拿去捐啊，幹嘛要給詐騙騙錢，講不聽耶」，更表示這樣的詐騙包裹，一周至少會遇到一、兩個，提醒大家小心。

對此，網友紛紛留言：「世上真該多一點你這種店員，感謝您」、「你是好人」、「我也遇過，物流叫我不要取，我直接不取了」，但也有人表示這種人其實很常見，「不意外，有些人被騙還不知覺被騙！人家外面賣一隻100的傘，臉書賣1000買一送一，有人還覺得賺到」、「我家人也是，在臉書看到廣告叫我幫她買。我一看說這個是詐騙的，還好心在其他平台幫她找類似商品。結果還是堅持要買FB詐騙的」、「以前看到這種人都會隔著螢幕笑，怎麼那麼低能被騙，直到我爸連續被騙了兩次...」。

還有人分享自己的被詐騙的慘痛經驗，「我上次跑去小七付六千，店員說金額太大系統拒收，結果我跑去別家繼續付款，果然是被騙了」。