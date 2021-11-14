名人堂球星巴克利(Charles Barkley)是TNT評論節目《Inside the NBA》的活招牌，美媒《紐約郵報》報導他今年6月談到退休的打算：「我打算做個幾年做到60歲，然後就叫他們來親我的屁屁吧，我只想工作到60歲。」巴克利今年58歲，他在這節目已經做了20年。巴克利的老搭檔俠客歐尼爾(Shaquille O’Neal)不認為巴克利會退休，他相信老巴會一直做下去。

歐尼爾最近在播客節目《Marchand and Ourand》說：「他永遠不會退出的，查爾斯(巴克利)會永遠在這裡。我相信如果我自己退休了而且沒事幹，我會失去活力。這是我們的工作也是我們生活的目標，我們需要彼此。我在這裡11年了，我聽過這種論調，但他會一直在這裡做到倒下為止。」

TNT這個評論節目主要有4個主持人：巴克利、歐尼爾、EJ(Ernie Johnson)、肯尼史密斯(Kenny Smith)，另外也會有其他球星。EJ和肯尼史密斯是更早進來的，肯尼史密斯球員時代效力火箭隊，在1994、1995兩年摘下總冠軍2連霸，那段期間他的外線命中率超過40%。每次提到總冠軍的話題，常常可以看見歐尼爾(4座總冠軍)、肯尼史密斯聯手起來挖苦巴克利。

不過巴克利他們最近要換老闆了，今年5月，美國電信巨頭AT＆T決定將旗下的華納媒體(WarnerMedia)與探索頻道(Discovery)合併為「華納兄弟Discovery」，預計明年完成合併。華納媒體是TNT母公司，他們與NBA的合約將於2024-25球季之後到期，就看新公司是否願意讓這個節目陣容走下去。