作家李敖2018年3月因腦瘤過世，享壽83歲，好友陳文茜日前在臉書發長文懷念李敖，不忘用摯友的語氣說：「他不是笨蛋，是什麼？」並細數李敖過去成就點滴，就算走紅出名也不忘真性情，直說：「同一代的文人，沒有一個擁有他的骨氣，也因此又有掌聲，又有好名，又有暢銷書入帳」。

陳文茜日前以「懷念『笨』老頭」為題抒發對李敖的想念，透露李敖此生始終相信言論自由，35歲時因台灣退出聯合國，彭明敏主張「台灣自救宣言」遭軟禁，李敖出手相救彭明敏，李敖明明主張統一，卻幫助另一派人馬，支持他的們言論自由，導致李敖因為此案被媒體封殺，書籍創作不能出版，還坐牢5年，李敖平時愛罵人笨蛋，陳文茜說：「他罵盡天下笨蛋，惟獨忘了罵自己。」

陳文茜發文懷念病逝李敖。（圖／中時資料照片）

陳文茜說，後來李敖出獄後幾乎一無所有，原本的女友也跟他分手改嫁他人，令陳文茜忍不住虧：「他不是笨蛋，是什麼？」並進一步表示李敖踏進電視圈前沒什麼錢，銀行還欠債千萬，然而「這一生，從來沒有人稱許他高風亮節，他不是笨蛋，他是什麼？」而李敖後來動筆寫下「為老兵李師科喊話」撼動社會的文章，導致自己再次被封殺。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

除此之外，陳文茜表示，李敖拿錢給鄭南榕辦雜誌，之後在鄭南榕的雜誌中可見李敖特區的專欄，某天李敖在特區發文掀自己的底，挑明主張統一，事後強調：「我要測試鄭南榕爭取100%的言論自由是真的？還是假的？」而鄭南榕知道後哈哈大笑，仍沒有中斷李敖專欄。

陳文茜懷念李敖，稱呼他「笨」老頭。（圖／中時資料照片）

陳文茜最後回憶李敖叫兒子念北大，期間有人突然冒出勸李敖太太趁機在當地置產，李敖雖然相當在乎錢，卻阻止太太買房，表示：「我在台灣還要批評民進黨，不准買，省得落人口實！」結果沒買到的房子後來漲了10倍，讓陳文茜忍不住再度虧李敖「所有笨蛋你全包了」，最後嘆氣說：「啊！在這愈來愈傭俗的島嶼，你走了快四年。我實在太懷念你這個天下第一大笨蛋！懷念到想哭。」網友回應：「謝謝您，為他寫了這篇」、「台灣再無第二個李敖」、「謝謝文茜小姐還念著念著李敖先生」。