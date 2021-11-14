英國女王伊麗莎白二世今天將參加國殤紀念日（Remembrance Day）儀式，這是她上月住院1晚檢查後奉醫囑建議休息以來，第一次公開露面。

路透社報導，這位全世界年紀最長且在位最久的君主上月因未經披露的疾病住院接受「初步檢查」，之後她在醫囑建議下休養，錯過聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）等活動。

但白金漢宮表示，95歲的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一心參加在戰亡將士紀念碑（Cenotaph）舉行的國殤紀念日儀式，屆時王室成員和政府要員、軍方高層與老兵都會出席，緬懷在戰爭中捐軀的將士。

「國殤紀念日」在每年最接近11月11日的週日舉行，女王登基69年來，每年都會看到一襲黑衣，配戴紅色虞美人花，低頭致意的她出席活動。

今天她將從倫敦市中心外交部（Foreign Office）的陽台上觀看儀式進行，由王儲查爾斯王子代表獻花圈。

這也是菲立普親王（Prince Philip）今年稍早辭世後，女王首次參加國殤日活動。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1101114