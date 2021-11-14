高雄警方將尋獲的宜蘭少女帶回少年隊，並通知親友帶回。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

宜蘭縣1名國三少女因父母離異，單親母親疏於教養，少女常輟學、逃家，還交了1名遠在高雄大1歲男友；10月6日少女離家找男友，宜蘭警方11月2日聯繫高市警局少年隊協尋，少年隊警方透過少女網友追查，4日發現少女男友家住楠梓區，但男方卻騙警方少女不知去向，所幸警方先掌握他曾騎車載少女外出畫面，進入頂樓查看，發現少女人就在房內睡覺。

警方指出，15歲少女小慧（化名）在宜蘭縣就讀國三期間，因單親母疏於教養，家庭功能不健全，因此在求學階段常輟學逃家，小慧透過網路交友，認識大她1歲的少年阿德（化名），曾逃家遠赴高雄找男友。

宜蘭蘇澳分局警方在小慧離家後，曾以手機聯繫勸說小慧返回宜蘭；未料小慧於10月6日又再度離家到高雄找男友，為了怕宜蘭警方再找上門，乾脆關機；宜蘭警方11月2日和高市警局少年隊警方聯繫，請求協助協尋少女小慧，少年隊警方於是展開尋人。

少年隊警方透過小慧臉書網友探查，發現小慧的男友阿德家住楠梓區，調閱周遭監視器，發現阿德曾騎車載小慧外出又返家，警方掌握線索後，11月4日前往阿德家訪查，由於阿德住在透天厝頂樓，家長只見過小慧一次面，不知小慧被阿德藏在頂樓住處，阿德當下也辯稱，小慧有來過，但離開後不知去向。

警方見阿德言詞閃爍，認為事有蹊蹺，徵求家長同意下，至頂樓查看，果真發現在房內睡覺的小慧，小慧心虛坦承離家後都和男友在一起，警方通知宜蘭警方以及家屬，讓小慧家人放下心中大石，家屬請高雄親友帶回小慧，警方同時機會教育阿德及其家長，勿重蹈覆轍。