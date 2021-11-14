台中市長盧秀燕二度到醫院探視受傷的男大學生。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕二度到醫院探視受傷的男大學生。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

男大生親問「犯人都被抓了嗎」 盧秀燕緊握他手承諾嚴辦

台中市宋姓男大學生因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭到3名男子暴打，一度重度昏迷，仍在加護病房救治，近日清醒、拔管，病情逐漸穩定，台中市長盧秀燕5天內2度赴台中榮民總探視，也親口向宋生表示，三名男子都已逮捕到案，一定會嚴查重辦；宋母事後面對媒體詢問則表示，「還是會搬到鄉下過樸的生活，也希望嫌犯受到嚴厲懲處，不要保釋、釋放」。

兒子因行車糾紛竟遭惡煞痛毆重傷，宋母在第一時刻出面哭喊「台中治安怎麼了？」台中市長盧秀燕相當重視該案，除10日親自到台中榮總加護病房向媽媽鞠躬道歉，聽聞宋姓男生已清醒、拔管，她14日上午再到台中榮總親自為宋姓男大生加油打氣，請他負責好把身體顧好，並說，警方已把對方抓起來了，一定會嚴查重辦。

盧秀燕感謝台中榮總的陳適安院長與醫護團隊的照護，台中榮總院長陳適安則說，孩子現在比較清醒，會想到出院後能否立即回到學校、課業情形等，針對孩子後續的心理狀況及創傷症候群，醫院將協助找專業心理師輔導。

宋母事後面對媒體詢問，她表示，兒子對市長說，「我沒事的、我會好的，我OK，會正常吃喝、想趕快離開」，並問市長「犯人被抓了嗎？」，市長回應，都抓了，會嚴加辦理。

媒體追問宋母，日前曾說，想搬到鄉下去住，現在有無改變？宋母回應，「會搬到鄉下，過樸的生活，那裏比較有人情味，等到判決出來，他也希望嫌犯受到嚴厲懲處、不要保釋、釋放」。

她也說，目前家屬沒有再跟她聯絡，也沒有沒有透過委任律師來表達，並且重申希望嫌犯受到嚴厲懲處、不要保釋、釋放出來。