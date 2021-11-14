台杉投資14日表示，物聯網基金旗下的投資事業Landing AI，最新完成5700萬美元、約新台幣16億的A輪募資，除了北美創投業McRock Capital領投，Landing AI的台灣合作客戶：華新麗華及遠東集團創投Drive Catalyst也都參與，均為集團旗下的企業創投基金（CVC）。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，台杉投資將在Landing AI與台灣廠商的合作基礎上，特別是製造業導入AI應用的經驗，全力協助Landing AI拓展在台灣的業務。Landing AI此次募得的資金，將可提供Landing AI在公司業務拓展及人員招募的資金。

Landing AI 創辦人為史丹福大學教授吳恩達Andrew Ng，2017年在美國矽谷創辦並兼任執行長，提供企業AI轉型服務，近來關注於在製造業、農業及醫療照顧業等領域的AI技術應用。台杉投資是該公司天使輪投資法人，2020年雙方即結為合作夥伴。台杉投資因此積極串接台灣AI社群、產業與Landing AI互動，希望能從吳教授及其團隊學習到更先進的AI技術。

台杉投資表示，Landing AI所開發的電腦視覺工具：LandingLens（TM），以數據為中心結合AI深度學習的能力，讓製造業可根據自身的產業特性與需求，讓第一線工程師藉由LandingLens?去教導AI模型從數位圖像和影像之中，取得有意義的資訊，進而客製化出自己的視覺檢測方案。這些新技術對於台灣製造業生產品質控管非常有幫助，因此才會吸引華新麗華和遠東集團的投資興趣。