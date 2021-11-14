潛艦國造首艘原型艦16日舉行「安放龍骨（安龍）」儀式，據了解，安龍儀式將由海軍司令劉志斌上將與台船董事長鄭文隆共同主持。以往潛艦國造重大活動都會親自參加的蔡英文總統，這次安龍儀式不會出席。不過，蔡總統18日將赴嘉義空軍基地主持F-16V戰機接裝典禮。

潛艦國造是蔡政府推動國防自主的重大政策，另一國防自主重大政策是勇鷹高教機的國機國造；潛艦國造重要活動蔡總統多親自參加，包括2017年3月21日主持「潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署」，並宣示「潛艦國造正式啟航！」2019年5月9日，主持「潛艦國造廠區動土典禮」；2020年11月24日，主持「潛艦國造開工典禮」。

國防部於10月19日線上記者會，被詢及潛艦小組召集人，前參謀總長黃曙光曾抽考台船有關潛艦工程繪圖，並詢問相關進度，但台船似乎不是那麼清楚；另傳台船人才流失和專責潛建國造的團隊人事異動頻繁，國防部對潛艦國造進度是否有效掌控？國防部表示，目前「潛艦國造」進度均依計畫節點順利進行當中，在立法院以及監察院的監督下，海軍司令部會落實管制台船公司依法、依約完成「潛艦國造」的任務，持續強化我海軍的戰力。

另國防部長邱國正日前在立法院曾說，有關潛艦國造案，他每兩周聽一次報告。

台船也對此發布新聞稿表示，安龍為造船重要祈福節點，台船已依合約規定，近期將完成相關合約規定，至於祈福儀式台船將與海軍業主共同舉辦。

台船表示，針對參與潛艦國造人力流失，幾年來，確實有優秀人才受外界高薪挖腳離職，也是業界常見之事，但台船公司，為能積極留才，也特別成立激勵獎金制度，公司亦設置有特殊拔擢人才制度，近期已發揮功效，參與團隊人員，離職率已大幅降低。

台船表示，lDS建造案簽約初期，因考慮其複雜性，原設立執行長一職，由台船副總級主管專責潛艦國造案，因此，除重大政策由董事長決策外，其餘設計、採購與建造細節事宜，均由執行長負責督導及處理，今年5月份新任總經理就任後，由於首艦已進入建造階段，考量魏總經理為輪機專家，在台船公司有48年現場經驗，因此開始參與本案，協助解決現場施工瓶頸，現場技術人員反應極佳，特此澄清，以正視聽。