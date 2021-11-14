That's Eastern Conference Player of the Week to you! #LetEmKnow pic.twitter.com/S3qu3JOvwT — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 14, 2021

騎士本季看來真的不一樣了！儘管14日在自家主場面對塞爾提克首節只拿9分，打完前3節更以12分落後，騎士仍靠加蘭最後9.4秒兩罰俱中，驚險以91比89逆轉氣走塞爾提克，目前拿下9勝5敗，排名仍居東區第4，僅落後東區龍頭巫師1場勝差。

打完前3節，騎士以62比74落後，沒想到末節一開始，騎士就靠莫布利、加蘭、盧比歐等人打出11比0追上，更在最後35.9秒靠著賈瑞特艾倫空中接力灌籃取得兩分超前，儘管塞爾提克也靠塔圖中距離追平，加蘭的兩罰俱中卻帶走勝利。

加蘭最後拿下全隊最高22分，外加6助攻與4籃板，今年選秀探花莫布利繼續展現攻守全面球風，貢獻19分、9籃板、1助攻、2抄截與3火鍋，問鼎本季年度新人王呼聲很高，盧比歐替補拿下16分、7助攻，賈瑞特艾倫11分、8籃板。

塞爾提克此役少了傑倫布朗(腿傷)、荷福德(輪休)兩名主力，薛洛德攻下全場最高28分，塔圖也有21分，羅伯特威廉斯12分、16籃板及3火鍋，葛蘭特威廉斯11分。目前塞爾提克只拿6勝7敗，排名跌到跟公鹿並列東區第10，整體狀態欠佳。