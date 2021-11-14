婦人獨自健走興福寮登山步道受困 淡水警消合力救援（警方提供／戴上容新北傳真）

淡水警分局水源派出所本月11日下午5時20分許獲報有登山客於興福寮登山步道受困，立即派員偕同淡水消防分隊6人前往搜救，經過近1個小時的搜尋，在離興福寮登山步道口1.6公里處發現受困的李姓婦人，由於她體力透支且天色昏暗無法前進而受困，所幸生命跡象穩定僅有些微失溫，警方將她帶回派出所稍作休息後，聯繫家屬前來照料帶返家，婦人對於警方一路的協助與照護頻頻道謝！

70歲李姓婦人常與友人在興福寮登山步道爬山健走，11日中午獨自進入登山步道，卻在山林間流連忘返，以至於下山時已經天色昏暗，一人摸黑下山又無任何照明設備，獨自行走崎嶇的登山步道，隨時可能一個不小心跌倒受傷，在迫不得已的情況下，只好撥打電話求援。

水源派出所警員盧威廷及劉軒綸獲報後立即與淡水消防分隊前往搜救，盧、劉2人參與多次搜救，憑藉著對轄區登山步道的熟悉，研判婦人可能受困於興福寮登山步道內，搜救人員整裝進入步道搜尋，沿途大聲呼喊，1個多小時後於距離步道口約1.6公里處尋獲，所幸平安無恙僅受到些微驚嚇，警方將她帶回派出所提供熱茶暖身，短暫休息恢復體力後，聯繫家屬前來照料帶返家。

淡水警分局呼籲，民眾登山前應先充分了解當地地形與天候等因素，並隨時注意身體狀況，如果是登爬高山，應有嚮導同行，切勿支身前往，天候不佳時，勿勉強入山，以避免發生危險。