珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（左三）更反駁張景森，指13歲正在成長的智力，還是比已經老年癡呆的民進黨好太多了，坦言曾經相信「綠色執政、品質保證」會帶給台灣環境、人權、民主更高進程的民進黨，已顯露出嚴重衰老狀態。（黃世麒攝）

張景森批時力挺藻礁「集體的智力只有13歲」，環團與醫界人士今日召開記者會回擊。（李柏澔攝）

年底四大公投將至，11月4日時代力量針對公投表態，除了僅核四重啟商轉反對外，其餘三項均表示同意，沒想到卻招來行政院政委張景森批「一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲」，環團與醫界人士今(14)日召開記者會批，「13歲比詐術治國、背信棄義、老年癡呆的民進黨好太多了」。

台灣健康空氣行動聯盟、珍愛藻礁公投推動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台中爭好氣聯盟、南部反空污大聯盟等今日於立法院召開記者會，高舉看板公開挺藻礁，反三接。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指出，從保育機關失職、護送觀塘三接進環評，到政治力介入、獨裁顢頇的通過環評，甚至在環評通過以後以詐術治國，民進黨的一切行為與依法行政、尊重專業、程序正義、誠信等都背道而馳，更親自體察的藻礁保育上，民進黨顯露出嚴重衰老狀態，形同進入癡呆的老人。

潘忠政表示，張景森政委嘲諷時力是「一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲」，但13歲正在成長的智力，比已經老年癡呆的民進黨好太多了！

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，全面執政民進黨政務官張景森「以強凌弱」不同公投政治立場的時代力量，更說出反民主狂言「同意藻礁公投的時代力量只有13歲的集體智力」，那我反對DPP三接外推案，難道我的智力只有3歲？

「不是我想上街，是張政委和王美花部長召喚我出來辦遊行！」葉光芃說，會視公投發展情況，不排除在公投前會同反空汙、護藻礁等團體於台北市發動遊行，但行程與細節尚未進一步公布。