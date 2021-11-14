大陸網路巨頭之間逐步拆牆，互聯互通再進一步。抖音官方帳號12日發布聲明，稱收到來自騰訊創作服務平台的申請，希望接入抖音開放平台。

抖音在聲明中放出了與騰訊溝通的郵件截圖，表示此前已多次申請微信恢復抖音和西瓜視頻的分享、登錄功能，希望騰訊能夠對等開放，以便雙方使用者更順暢地實現資訊分享，並表示雙方產品技術人員將儘快推進相關細節。

針對此聲明，騰訊方面回應表示，騰訊創作服務平台（測試運營）正在計畫向創作者逐步開放授權合規的版權內容以及創作工具，創作者可以在合法合規的基礎上對此進行二次創作。

騰訊聲明還指出：「未來，除了發布在騰訊各個內容平台以外，我們正在面向全網協力廠商平台發出測試邀請，助力創作者便捷、合規的推廣好內容。」

這一舉動可以說是騰訊與字節跳動邁出了互聯互通的一小步，也被認為是雙方握手言和的開始。

實際上，大陸網路巨頭互聯互通成為今年下半年行業大事。今年7月，消息稱騰訊、阿里在考慮互相開放生態系統。阿里的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓，而騰訊可能允許阿里的電商資訊在微信分享，或者允許微信使用者透過小程序使用阿里的一些服務。市場稱其為「世紀大和解」。