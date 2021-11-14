趙櫻子在《長安諾》飾演賀蘭茗玉。（中天娛樂台提供）

宮鬥劇《長安諾》演員顏值爆表。（中天娛樂台提供）

韓棟被讚最帥反派。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台週間晚上8點時段長期經營古裝劇，近期推出宮鬥古裝劇《長安諾》，該劇改編自經典清宮劇《孝莊秘史》，講述雍臨郡主賀蘭茗玉（趙櫻子飾）和青梅竹馬大晟九皇子蕭承煦（成毅飾）互許終身，不料她卻被皇上也就是蕭承煦的哥哥蕭承睿（韓棟飾）納為妃子，因此賀蘭茗玉開啟了一段在政治、愛情、親情夾縫中與命運相搏的傳奇人生；男女主角之間那愛而不得的無奈，讓網友直呼「太虐心！但會看上癮」、「愛人變嫂子！這對太虐了！」

趙櫻子在《長安諾》的角色是「北境第一美女」，過去她演過《倚天屠龍記》裡「容貌極美」的黃衫女子，還有《琉璃》中的「天下第一美人」東方夫人，因此被封為「絕世美人專業戶」，對於這稱號她謙虛回應：「這個不敢當！美從來就不只一種，而且美也不光只有外在，更重要的是內在的品格。」她表示這些角色都有值得學習的地方，也藉此勉勵自己成為更好的人。

她談到賀蘭茗玉這角色，有許多的身不由己，為周圍的人與事設想，因此忽略了自己，還遭到許多誤會，這角色的處境讓她很感同身受：「身處娛樂圈，各種聲音都會有，誤會是難免的，畢竟真正瞭解自己的還是身邊人！」但她也表示自己跟角色一樣，並不會因此氣餒，反而越挫越勇。

《長安諾》除了有「美人」，男演員也皆是高顏值，過去韓棟在《步步驚心》飾演反派九阿哥開始被關注，這次在《長安諾》則飾演奪走弟弟皇位和愛人的蕭成睿，加上之前他在《錦衣之下》、《與君歌》皆是反派角色，有網友封他是「最帥反派」，對此他受訪時表示：「最帥反派不敢當，不過可能確實這幾部作品給大家留下了比較深刻的印象，作為演員來說是莫大的榮幸！」但他完全不怕因演太多反派而被定型：「因為我們作為演員，就是給你什麼類型的人物角色，你都要能夠非常專業的塑造好這個人物！」言談間展現了演員的專業態度。

不光在演員選角煞費苦心，《長安諾》劇組也花不少心思在服裝造型上，還請來曾以電影《倩女幽魂》獲得金馬獎最佳造型設計獎的陳顧方擔任造型指導，她也曾以《功夫》二度獲得金馬獎，為了讓劇中每位人物的造型更多變，她透過衣服的紋理圖案及色彩搭配，突顯女主角賀蘭茗玉從天真爛漫少女蛻變成權傾三朝的太皇太后，讓觀眾視覺上直接感受到角色的轉變。《長安諾》每周一至周五晚間8至10點在中天娛樂台播出。