距離1218公投倒數34天，卻發生民進黨政治人物用來宣傳公投「四個不同意」布條遭到破壞的狀況，民進黨發言人簡舒培今表示，對於這樣的行徑，民進黨表示譴責外，這樣的行為並無助於民主的討論與發展，將會蒐證後報警處理。

簡舒培表示，針對國民黨發動1218公投，民進黨負責任向社會進行政策溝通，除了到各縣市舉辦說明會之外，也透過帆布、看板，等各種方式進行溝通。但昨晚卻有黨內政治人物的帆布遭到破壞的狀況，令人遺憾。

她說，此外，近期也有一些有心人士在網路上變造民進黨製作的圖卡，更偽造成含有蔡英文主席logo的圖片，企圖混淆視聽，假冒為民進黨官方立場。

「難道公投意見不通，就能這樣破壞、假造別人的宣傳嗎？」簡舒培表示，相關行為不但傷害民主，且已明顯違反相關法令，民進黨絕對不會姑息！除了將會報警處理，也呼籲有心人士勿以身試法。

民進黨重申，請大家投下「四個不同意票」，若有看到相關假造文宣，也歡迎向民進黨舉發。