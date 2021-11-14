油價今年來出現明顯漲勢，短期能源需求仍強勁，不過，根據EIA在11月月報顯示，在各產油國逐步增產規劃下，2022年年初原油供需將開始出現供過於求現象。

截至11月11日為止，西德州輕原油近月期貨近一週上漲3.53％，每桶收盤價81.59美元。期元大S&P石油 ETF研究團隊表示，原油高漲推升通膨創下30年新高，美國總統拜登面臨政治上的巨大壓力，目前拜登有釋放美國戰備儲油（SPR）及禁止原油出口兩大選項，以因應短期的原油供不應求現象。

但就短期而言，油價供應仍處於緊蹦情況。富蘭克林證券投顧表示，OPEC+ 日前決議12月將維持每日40萬桶的增產幅度，美國官方則重申將考慮所有工具來保護經濟，市場紛紛揣測美國釋放戰略儲備原油的可能性，但這反而更凸顯石油短缺的嚴重程度，美國能源資訊署（EIA）最新月報則估計自2020年第三季以來，全球原油消費量已經連續5個季度超過原油生產量，且預期年底前都呈現供不應求。預估即便美國釋放戰略儲備，也僅能填補臨時性供給中斷造成的缺口，而即使伊朗與美歐國家達成核協議，伊朗原油恢復釋放至國際市場也仍需要一段時間。