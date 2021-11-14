昝姜老奶奶教小朋友學習搓揉麵糰（戴上容攝）

五股貿商里長蕭明霞14日於社區活動中心策展擺設上千件陸海空文物，邀請30老兵回娘家，展示物從軍服、旗袍，以至勳章、煙器及軍用醫藥箱等無所不包，此外，來自山東的85歲昝姜老奶奶熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，現場香味四溢、歡笑不斷，串連起濃濃情誼。

里長蕭明霞表示，貿商社區以前是軍眷社區，由原來的貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊及泰安等7個眷村組成，自90年貿商二村改建蛻變為現代式國宅大樓後，原來的矮房紅磚牆也不復存在。

「建物會斑駁，人會老去，但歷史不會」，里長蕭明霞說，為紀錄地方珍貴回憶，她積極尋地成立眷村文史館，最後選定社區活動中心，將150坪展館的兩旁布置為眷村街景，並復刻了當年低矮平房及赭紅磚牆，這些年已陸續珍藏上千件四、五十年代遺留的眷村產物。

蕭麗霞說，曾為憲兵指揮部參謀長的丈夫高甯松，現為社區發展協會理事長，退休後與她共同投入里政服務，今日特別為到訪的小童軍們導覽各式文物。

其中，一件細長彎管造型的圓筒煙器吸引大家目光，理事長高甯松回憶，「這是約莫十年前一位徐爺爺捐贈的文物，這煙器早年是專門拿來吸食鴉片的」，在那個動盪時代隨他飄洋過海而來，裝載的已不是鴉片，是對家鄉無盡思念與離愁。

現場也教導小朋友煮起眷村著名美食麵疙瘩，昝姜老奶奶表示，麵疙瘩陪老一輩人走過物資貧乏的歲月，這次讓小朋友學習搓揉麵糰、醒麵、揉出條狀麵糰到捏製成小塊滾煮，也大方分享增加麵疙瘩彈性的兩大秘訣，一是加入不同麵粉調整口感層次，另一招是浸泡冷涼水半小時後再下鍋，麵疙瘩就會更加滑爽Q彈。