昨（13日）是第三屆網紅界最盛大的頒獎典禮走鐘獎，百萬YouTuber「這群人」受邀出席，其中成員木星（林牧昕）穿著性感套裝現身，發文還開玩笑說「最後一張走光」，原來是把未出席的成員尼克P上去了。

照片中，木星綁著個性辮子，臉上化著精緻妝容，穿著細肩帶深V背心，豐滿半球和事業線一覽無遺，中空短版設計露出無贅肉腹部，下身搭配同色系寬鬆長褲，側邊開高衩到腿根，一雙修長美腿若隱若現，又酷又辣的暗黑風碾壓穿得相對保守的茵聲和董仔。

木星將這組照片傳到社群平台時，不忘發揮愛耍寶的個性，開玩笑地表示：「這群人團體美照先一波，最後一張走光，啊不是，是亮點。」原來木星把沒參加走鐘獎的尼克合成在最後一排，形成偽這群人完整合照，董仔忍不住留言：「最後一張！！！感人」，其餘網友也激動地表示：「尼克出現了，大家也太帥太美了吧」、「差尼克不完整所以用p的」、「尼克穿越了」。

除了在頒獎典禮上火辣亮相，木星坐在觀眾席時，跟這群人石頭玩開了，不只大方給男方特寫胸部，還配合地上下彈跳，讓豐滿上圍更加呼之欲出，性感的畫面全被PO到IG限時動態，木星轉發時不禁笑說：「還好吧，還可以更大。」顯然對自己的身材很滿意。