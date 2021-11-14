選拔票選倒數幾天，台南市長黃偉哲在個人臉書粉專幫忙催票，呼籲市民朋友踴躍投票。（張毓翎攝）

農糧署首次舉辦「台灣好米禮盒選拔網路人氣票選」，台南市後壁區芳榮米廠以「無米樂穰滿之禮」參戰，最終結果出爐，以24票之差險勝台中市大安區農會，贏得第1名。芳榮米廠執行長黃麗琴感謝各方的熱情相挺，讓他們小小的一家台南小米廠，能力退群雄奪冠。

農糧署為鼓勵業者強化產品包裝形象，提升產品競爭力，藉由「台灣好米禮盒選拔網路人氣票選」活動，帶動國人對台灣米的認同感，拓展禮贈品消費市場，全台共45件參選，競爭激烈，投票時間從10月23日到11月13日，共計28萬7000多人次參加投票。

生產無米樂冠軍米的芳榮米廠推出「無米樂穰滿之禮」迎戰，活動剛開始排名在後段班，經各方親友賣力拉票，一下子衝到第1名，位居第2名的台中市大安區農會緊追在後，彼此票數差距不大，僅數百票之差，隨時都可能翻盤，戰況令人注目。

選拔票選倒數幾天，台南市長黃偉哲在個人臉書粉專幫忙催票，呼籲市民朋友踴躍投票，一同挺台南在地好米；另外，中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥也為故鄉催票，在臉書PO文希望大家上網投票，支持用心栽培、充滿人情味的後壁米，把榮耀留在台南。

為期3周的票選13日晚間11點59分截止，台南市芳榮米廠以5萬9952票，領先台中市大安區農會5萬9928票，以24票之差奪冠。黃麗琴說，這次票選期間數度被超越，又數度蒙各方好友救回，能夠力退群雄，都是仰賴各方力量的相挺。