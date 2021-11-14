有「越南林志玲」之稱的海倫清桃，2017年被爆料身世年齡造假，更隱瞞結婚18年的事實，一度重挫她的演藝事業及形象，近來透露被酸民嘲諷「越南女人很low」，讓她趕緊向網友求救該怎麼辦才好。

海倫清桃常透過社群網站分享日常，近來有網友在她主持的美食節目影片留言：「越南女人很low，沒層次，滾回越南吧妳」，此事讓她相當困擾，畢竟在台灣生活20個年頭的她，非常深愛這裡的人，也感受到這是個充滿溫暖的地方，自己也常做愛心幫助在困境中的人們，無法理解為何動不動就叫她滾回越南？接著跟廣大網友求救：「一直被這種東西困擾好多年，請大家教教我如何克服、實在太困擾我了」。

對此，網友紛紛留言：「封鎖他！不要跟沒水準的人有交集」、「加油，做自己，我認為妳也是台灣人呀」、「網路上許多酸民及無聊份子～不必理會，直接封鎖即可」、「不用放心上，就是酸民嘴巴愛講，封鎖他們」、「那些閒言閒語的話，不要放在心上，做好自己認為正確的事」，海倫清桃也回應所有關心她的網友：「不會因為利益改變，不會因為霸凌選擇邪惡和報復，我仍然相信善良和正義」。

海倫清桃之前遭辱罵「越南臭雞」、「越南妓女」等不雅字眼，她表示為此哭了整個晚上，更忍不住反問只是因為越南人身分的緣故嗎？接著喊話新住民是最弱勢族群，應該要受到保護與疼愛，希望能為新住民請命，希望台灣民眾能讓她們免於恐懼，保有人身的自由。