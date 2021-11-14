民進黨全代會登場！ 三大巨頭蔡蘇賴同台

民進黨今日召開全國黨代表大會，會中將討論「民進黨2020年度決算書」，根據書面報告資料顯示，民進黨2020年度申報總收入為8.55億，總支出為7.78億，當年度賸餘為7710萬。而民進黨資產當前約有6.38億元。

根據資料顯示，民進黨2020年度決算書，已經經過會計師事務所簽證，並於第19屆第6次中執會通過。也在2021年6月30日依法向主管機關內政部完成申報。接下來將依照《政黨法》規定，於今日民進黨全代會討論。