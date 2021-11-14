從10月12日大陸醬油龍頭海天味業率先宣布漲價以來，本輪大眾消費品上市公司宣佈漲價已超過10家，包括海天味業、雪天鹽業等多家行業大型上市企業，覆蓋調味品、冷凍食品、休閒零食、飲料等領域。甚至包含主食也要出現漲價，11月12日晚上，大陸「麵業第一股」的克明食品公告，公司將於12月1日起執行新的價格政策。專家指出，這些大眾消費品價格的上漲，無一例外都是由成本推動，通膨壓力正從生產領域向消費領域傳導。

券商分析，目前食品飲料行業的漲價趨勢已全面打開。另一家主營大米和食用油等廚房食品的龍頭金龍魚，也在近期的調研中暗示產品存漲價可能。今年以來私募大佬林園即便被套也仍持續加倉金龍魚，市場解讀背後邏輯就是在賭產品漲價帶來巨大利潤彈性。

根據《中國基金報》照報導，從總經層面來看，9月大陸CPI（消費者物價指數）年增率0.7％，PPI（生產者物價指數）年增率10.7％來看，平安證券認為PPI與CPI已經出現較大剪刀差，本輪食品漲價潮是由PPI向CPI傳導所致，10月CPI年增率1.5％、PPI上漲13.5％，更顯示PPI和CPI之間的剪刀差進一步擴大。