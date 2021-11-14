中央流行疫情指揮中心日前宣布，已接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT或莫德納；同時，衛福部長陳時中也說，美國的政策怪怪的。對此，前民進黨立委郭正亮質疑，打完2劑高端後，要再接種2劑國際疫苗，人體負荷得了嗎？並痛批陳時中很奇怪、丟臉，「我看你才是怪怪的，到現在都還不願面對現實」

郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中的回答是很不負責任的，古巴和俄羅斯自己研發、生產的國產疫苗，全世界有很多國家在使用，但美國也不承認，「你還說怪怪的？真奇怪」。美國的標準非常清楚，就是要通過FDA和WHO認證，那麼清楚還說怪怪的，且相較於古巴和俄羅斯自主研發的疫苗，高端有被使用得更普遍嗎？「還好意思講，真是丟臉，我看你才是怪怪的，到現在都還不願意面對現實」。

郭正亮還以陳時中嗨唱影片外流一事為例，痛批陳時中不誠實，並指現在高端面對這種狀況，陳時中也不誠實告訴大家問題在哪裡，「要不要做實驗？打4劑人體負荷的了嗎，沒有做實驗，為什麼還讓人家打？哪有這種事？」

郭正亮指出，有些人已經打2劑高端，現在又要再打2針才能去美國，且陳時中也承認，美國即將解封，改為實體上課，為了解決學生們出國讀書的問題，要讓他們再打2針國際疫苗。但現在要再追加施打2劑疫苗，對人體都不會有影響嗎？到時候出現問題，要不要有人下台？指揮中心要有人做保證，為什麼我們要當你的白老鼠？「這是什麼衛福部？笑死人」。