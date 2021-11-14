油價延續上揚態勢，中油宣布在亞洲鄰近國家最低價機制及啟動平穩措施下，汽、柴油再度吸收0.5元：國內各式汽、柴油同步調漲0.1元。累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升28.2元。

中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高12月份銷往亞洲原油官價影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.60美元，新臺幣兌美元匯率升值0.045美元，國內油價依公式計算漲幅為0.45％。

影響所及，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.6元，換算95無鉛汽油每公升32.1元；因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.1元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。吸收後汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。