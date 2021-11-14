現代人不但上班需要長時間面對電腦，下班回到家後還會繼續滑手機，導致罹患眼科疾病的人越來越多，其中黃斑部病變患者不但人數增多，年齡也逐漸下降，不少人為了保養眼睛，都會自行購買葉黃素補充，但你知道該如何正確服用嗎？外科醫師江坤俊分享3項服用葉黃素的基本重點，更提醒大家千萬不要等到眼睛壞了才開始補充。

江坤俊醫師在YouTube頻道《健康2.0》中指出，光線一到達眼睛內的黃斑部時，轉換成影像要再放映出去，就會產生很多的氧化壓力，所以黃斑部裡面一定要有很多抗氧化的東西，最主要的來源就是葉黃素，每當我們一直在看某個東西時，其實就是在消耗眼睛裡的葉黃素，而葉黃素不足，代表黃斑部裡的抗氧化壓力不夠，久了就容易產生黃斑部病變。

對此，江坤俊醫師便分享了3個服用葉黃素的基本重點：

1、服用時間：由於葉黃素是脂溶性的，所以建議要隨餐吃或飯後吃，千萬不要空腹服用，沒有油脂幫助，吸收效果就不會好。

2、長期服用：當我們補充很多葉黃素時，血液中的葉黃素濃度雖然會有所提高，但若是要補充到黃斑部的葉黃素，最少需要2到4個月的時間，因此葉黃素的補充需要長時間維持，對黃斑部的健康才有幫助。

3、不要過量：只要是脂溶性的維生素，過量服用都會對肝臟造成負擔，葉黃素也是如此。

但有些人在服用葉黃素後，發現自己的皮膚變黃，擔心肝臟因此受到損害，對此江坤俊醫師解釋：「其實不是這樣」，他透露如果補充太多胡蘿蔔素或葉黃素，它們就會色素沉著在皮膚上，讓人外表看起來黃黃的，但其實和肝臟毫無關係。

至於要如何區別是肝臟受損，還是單純色素沉積，江坤俊醫師提供給大家一個簡單的方法，就是觀察眼睛中眼白的部分，假如肝臟不好、黃疸偏高的話，除了皮膚會變黃以外，眼白也會呈現黃色，可是如果是因為胡蘿蔔素或葉黃素補充太多的話，色素沉積並不會跑到眼白上，所以只會皮膚變黃，眼白則還是白色的。

江坤俊醫生最後也提醒，有許多天然食材都含有葉黃素，包含深綠色和黃色的蔬菜，像是玉米、南瓜和菠菜都是很好的葉黃素來源，而且平時就要補充，才能保持黃斑部的健康，千萬不要等到生病了才開始買一堆葉黃素來吃。