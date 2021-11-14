大陸下半年以來房市面臨較大的下行壓力。不僅發布「限跌令」城市越來越多，各地的工抵房（工程抵押房）也出現井噴趨勢，市場「工抵房」打折甩賣的消息頻出。不僅三四線城市，連廣州、廈門、成都等一二線城市也是一樣。就有陸媒粗估，近期廣州推出工抵房的樓盤數量達到10多個，項目有位於增城、南沙、從化的郊區地段，也有像荔灣這樣的主城區。價格方面，輕則優惠數十萬元（人民幣，下同），多則上百萬元。

據第一財經引述中原地產首席市場分析師張大偉表示，對部分房地產開發商來說，「工抵房」就相當於變相的商票。「工抵房」大多是滯銷的樓層、房源，對開發商可把一些不好的戶型，不好賣的產品甩賣清倉；另一方面也有助緩解資金壓力。但對建商來說，也很大程度擠壓房地產產業鏈上相關企業的利潤。

58安居客房產研究院分院院長張波說，「工抵房」的井噴趨勢主要有兩個原因。第一是開發商現金流壓力較大，工程款支付進度比較慢或無法如期支付，建設方需要開發商提供一些房子作為相應抵押；另一原因是產品不一定真的是「工抵房」，而是為回籠資金調整價格，又怕老業主情緒反彈，而改以「工抵房」的名義來變相降價促銷。