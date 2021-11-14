據大陸國鐵集團官網消息，今年1月至10月，中歐班列開行1萬2605列、運送貨物121.6萬標準箱，年增率分別為26％、33％；開行列數和運量均超2020年全年總量，實現了班列開行數量和貨物發送量的雙成長。

近年中歐班列成為重要的國際貿易戰略通道。10月中歐班列開行1262列，其中西、中、東三條通道分別開行628列、219列、415列。同時從白俄羅斯—波蘭間新口岸；俄羅斯加里寧格勒—波羅的海鐵海聯運；俄羅斯—烏克蘭—匈牙利、跨裏海等新路徑、新通道開行的中歐班列占比，也從今年上半年的20％提高至35％。

在運輸效率上，據中新網報導，大陸國鐵集團針對回程貨源和運輸，發展精品定制班列、回程公共班列等產品，提高回程比重。統計今年前10月，回程班列數量與去程班列的比值達81％。10月底來自德國漢堡的電機零件等展品也首次搭載中歐班列直抵上海，參展第四屆中國國際進口博覽會。