民眾黨立委賴香伶（右二）14日上午在新竹縣竹北市天后宮市場，以街頭宣講方式，傳達民眾黨對於4個公投議題的立場。（莊旻靜攝）

民眾黨立委賴香伶、民眾黨新竹縣黨部14日上午，前往新竹縣湖口鄉、竹北市天后宮市場宣講公投議題，賴香伶表示，尊重大眾對於公投議題的認識與決定，民眾黨的立場為「護食安、護藻礁、護台灣」，期望大眾在公投與核四議題要慎重考慮，反對重啟。

賴香伶表示，14日與新竹縣黨部團隊前往竹北市天后宮市場宣講，透過可愛的口罩和標語，能讓市場內的攤商、採買的市民，更加認識公投議題。賴香伶也說，街頭宣講另一個目的，則是希望讓民眾更加認識民眾黨地方的青年，並支持青年參政。

賴香伶表示，民眾黨基於台灣永續發展的理念，公投立場為「護食安、護藻礁、護台灣」，在萊豬的部分，希望不要進口到台灣。而對於藻礁議題，民眾黨則尊重自然生態，希望三接的部分能夠外移、或是改地方。

賴香伶也說，公投還是民意展現的重要時刻，跟大選在一起，容易造成民眾在決定上，沒有辦法深刻的認識和討論。而對於核四，賴香伶也說，核四沒有發過1度電，對於要重啟，在安全疑慮上面應該要更慎重，因此反對重啟。

賴香伶指出，在12月18日公投大選前，民眾黨在全台共有60幾場宣講活動，不只本島，也擴及澎湖、金門、馬祖，期望透過民主街頭宣講，讓大眾更加認識公投議題，有疑慮也歡迎與民眾黨聯繫。