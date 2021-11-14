俄羅斯COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日病歿人數創下新高，確診總人數也突破900萬大關。

美聯社報導，俄羅斯單日確診和病逝的人數在9月中激增，過去這週情況趨於平緩。不過俄國COVID-19專案小組今天通報，過去一天染疫死亡人數達1241人，比10日剛寫的最高紀錄還多了2人。

專案小組表示，單日新增3萬9256個確診病例，累計染疫總數達到903萬人。

俄羅斯11月初實施了「停工」週的防疫措施，關閉許多公司行號，目的是盼能抑制病毒持續激增。

俄羅斯國會昨天提出兩項新防疫措施的法案，目標是在明年生效。法案將規定，除非民眾已經完整接種疫苗，或曾染疫但已康復，或在醫學上無法接種疫苗，否則將受限制，不得進出許多公共場所，也不能搭乘國內線或國際線的火車、飛機。

俄羅斯確診和染疫死亡人數激增，是因為當地疫苗接種率低、民眾防疫態度較為鬆散，以及政府不願緊縮防疫限制等有關。即便俄羅斯比全球各國早了好幾個月核准國產疫苗，近1.46億人中已完整接種疫苗的人不到40%。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101114