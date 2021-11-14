一名男網友表示，每天早上9點到公司，做跟昨天一樣的事、遇到一樣的人、坐在同樣的位子，直到晚間7點後下班，回到家僅剩的時間只有幾個小時，睡醒後又要再度面對同樣的事，不斷輪迴地過日子要持續40年，感嘆「工作讓人生完全失去自由」。

原PO今（14）日凌晨於PTT八卦板抱怨，每天早上9點就要到公司，遇見的都是和昨天一模一樣的人，甚至要做一模一樣的事、待在一模一樣的位子，消耗8小時，忙到傍晚6、7點，回到家僅剩幾個小時自己的時間。

原PO指出，經過一個晚上後，又得再進公司上班，繼續消耗8小時以上的生命，即使休假也只能休幾天，最長可能兩周，假期結束後又得回去重複這種輪迴，這樣的日子要持續40年，等於人生最精華的歲月根本都沒有自由過，全都貢獻給工作了。

原PO說，等到年紀大退休後，想去體驗人生也沒體力了，「以前一直被洗腦生命可以過得多采多姿，結果出社會後才發現，原來人的生命就只是這樣，沒人覺得這根本是悲劇嗎？」

貼文曝光後，引發鄉民熱烈回應，「在台灣只有8小時在工作已經贏一半了」、「其實工時8小時真的算短，還有其他時間可以做自己，許多產業是沒日沒夜的加班」、「現在這制度不完美但大概就是人類的極限了」、「你有錢就可以自由啊」、「你應該換個角度想，若你不工作現在會怎樣」、「時間多也不一定會快樂」。

不過也有人認為，工作最苦的莫過於朝八晚六，辛苦上班還是存不到錢，就算朝九晚五，工時只有8小時，但加上通勤時間根本不只8小時，一天中最精華、精神最好的8小時，全在職場度過了，回到家人累了、天暗了，「能做的事真的很有限」。