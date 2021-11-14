岳祥文痛批，政務委員拿智力和年紀的議題來嘲諷他人，讓人忍無可忍。（李柏澔攝）

11月4日時代力量針對公投議題表態護藻礁、反萊豬、支持公投綁大選，結果遭行政院政務委員張景森批「集體智力只有13歲」，特教師痛批，國家的政務委員帶頭歧視人民，真的讓人忍無可忍。

針對時代力量在11月4日對公投議題表態挺藻礁、挺公投綁大選、反萊豬，政委張景森預言，明年時力的議員會消失，2024年政黨票會跑光，感嘆一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲。

「13歲的智力怎麼了？」爭好氣聯盟執行長，同時也是特教老師的岳祥文表示，台灣早在2013年就通過了兒童權利公約(CRC)和身障權利公約(CRPD)施行法，表達意見和想法被尊重是最基本的人權議題，沒想到政務委員竟然拿智力和年紀的議題來嘲諷他人，這很明顯是國家帶頭歧視人民，簡直目無法紀、公然違法。「這種政務委員適任嗎？我實在忍無可忍！」

岳祥文說明，13歲的年紀已經進入皮亞傑(Piaget)認知發展階段最高階段，和柯爾伯格(Kohlberg)道德發展階段最高階段，也就是說，13歲的年紀和一般成年人一樣，都有足夠成熟的狀態，可以進行抽象性、批判性的思考，而且更可以展現出成年人所沒有的道德勇氣，與追求正義公理的態度，這些都剛好是民進黨政府最欠缺的能力。

另針對張景森「極端主義通常以理想主義的面貌呈現」的批評，台南市空汙防護自救會長陳建明反批，請問當蔡總統喊出理想時，她是不是個極端主義者？這個世界正因為有理想主義者，才能對未來發展給予提醒和警告，若按照政委的意思，有理想的人都智能不足，那國人對民主進步的仰望，是要讓我們在國際立足，還是走向災難？

「張景森這個人很可悲！」彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民說，張景森只是「俗辣」在臉書上亂講話，踐踏弱勢實在很可惡。