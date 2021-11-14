捐錢竟被尼姑嫌錢少，一名男子日前見路上有尼姑出來化緣，便把身上僅有的百元鈔和零錢全投進化緣箱幫助她，沒想到尼姑一看到有1塊錢銅板，馬上擺臭臉「吼！一塊喔！」男子聽了很不爽，要尼姑把錢還來，結果遭尼姑嗆「你這樣佛陀也不會庇佑你」，讓男子氣得PO網「辛苦錢還要被妳看不起喔」。

一名男子捐錢給尼姑，但投的是零錢被尼姑臭臉。(翻攝自 爆怨2公社)

這名男子在昨天臉書「爆怨2公社」發文，在路上遇到一位化緣的尼姑，心想尼姑出來化緣都很辛苦，就想出點棉薄之力幫助她一下，將口袋裡的百元鈔、零錢全部都給她，想不到尼姑看到男子投的是一塊錢，就臭臉皺眉「吼！一塊喔！」不屑的表情讓原PO非常不爽，要尼姑把錢還來，尼姑一開始還不願意，轉頭就想走，但被原PO攔住，只好不甘願地把零錢還給原PO，原PO又提醒她「還有一百元」，尼姑才再吐出剩餘的錢，詛咒原PO「你這樣佛陀也不會庇佑你。」

而原PO聽了也反嗆她，「這麼糟糕的庇祐我也不需要」，投一元又怎樣？他連一毛都不想給這尼姑，「辛苦錢還要被妳看不起喔，這態度只會讓人想貶低妳」，之後更把錢改捐到流浪動物之家。

對此，網友看了紛紛留言：「這個是真的修行之人嗎？絕對的懷疑」、「這種我都不捐！」、「真正的出家人不會說出『佛陀不會庇佑』這種話」、「這是吃肉的那個嗎？」、「結果她離開是開著瑪莎拉蒂、藍寶堅尼」；還有人揭穿她其實是假尼姑，「這個是假的，前陣子很紅，從北騙到南，再由南騙到北！」、「她消失ㄧ陣子了，又出來」、「他們只是街頭表演者，讓你捐錢捐得心安而已」。