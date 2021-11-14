台中梧棲老街去年首次封街，讓大小朋友在馬路上盡情彩繪。今年再度封街舉辦「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，以「陪伴．媽祖在我心」為主題，吸引100組親子、師生、同學、朋友來畫畫，一起玩玩小時候在地上畫跳格子、火車鐵軌等等的童玩塗鴉樂趣。

朝元宮聯合台中海線社區大學14日舉辦「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，以「陪伴．媽祖在我心」為主題，傳達抗疫期間人與人不論在何時，都需要有人陪伴、與鼓勵，才能對抗任何事情，並找回陪伴的溫暖氛圍。活動搭配海翁手工冰淇淋、文創市集逛、日本太鼓表演，整條老街熱鬧滾滾。

14日上午共有100組親子、學校組隊報名，其中龍津高中美術班師生創作、以及斗美三王府、真武宮等6間王爺廟的人員也來參加，一起用無毒環保粉筆彩繪，畫下可愛的Q版媽祖、台中港豐收漁貨、梧棲老街各式小吃等，從高處俯瞰梧棲老街，就像一塊超大塊的畫布。

文化局副局長曾能汀表示，去年馬路彩繪活動相當精彩，今年吸引更多民眾報名，這些都將成為未來的藝術家，透過這個活動的舉辦妝點老街，也讓更多人認識梧棲老街的文化。

梧棲朝元宮主委尤碧鈴說，彩繪活動採用無毒粉筆，就算下雨沖進水溝裡也不會對環境造成負擔，讓數百人盡情在馬路上創作，作品會由梧棲朝元宮攝影紀錄，並於活動結束後於粉絲專頁開設「投票專用相簿」，人氣前3名、及佳作2名，將獲得獎金鼓勵。