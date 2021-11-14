邱男因持有毒品及短刀等物，被警方逮捕送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名邱姓男子12日晚間將車子停在新興區一處停車場，在車上吸毒後昏睡，好心民眾見狀誤以為邱男酒醉，深怕他酒駕有危險報警；警方猛敲車門驚醒邱男，邱辯稱等妻子整理頭髮等到睡著，但警方聞到車中飄散異味，車門旁還有短刀，隨後在後車廂起出9包重39公克海洛因、20顆搖頭丸及手指虎等物，邱男百口莫辯，訊後被依違反毒品危害防制條例罪送辦。

新興分局五福二所巡邏警網12日晚間8時30分許接獲民眾報案，指稱文橫一路上一處停車場有一名車子躺臥自小客車內，擔心男子發生意外，當時現場警網1警處理車禍，另1警先行前往查看，敲車窗後，車上34歲邱姓男子睡死沒反應，警員於是先返回派出所。

警方後來擔心邱男有酒駕風險，增派3名警員到停車場，猛拍車窗才將邱男驚醒，邱男眼神迷茫對警方表示，因妻子在附近髮廊整理頭髮，等妻子等到不小心睡著。

警方盤查邱男身分時，聞到車中一股異味，邱男打開車門時，又看到一把短刀，後座還放了一個可疑的隨身包，經徵得邱男同意下，打開隨身包查看，意外查獲9包重約39公克的海洛因、2包毒咖啡包、20顆搖頭丸、一粒眠1顆、K他命1包及手指虎等違禁品。

邱男辯稱毒品是友人寄放，但警方懷疑邱男涉嫌吸毒又販毒，未採信其說詞，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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