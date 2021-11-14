於蘇格蘭格拉斯哥召開的聯合國締約方大會(COP26)甫結束，當中《格拉斯哥氣候協議》(Glasgow Climate Pact)成為史上首次明確承諾減少使用煤炭的計劃。綠色和平組織表示，零碳經濟將在幾年內成為世界主流，即便台灣承諾朝向2050年淨零，若眼前2030年減排目標與碳定價政策持續落後於人，恐親手葬送台灣產業未來的競爭力。

本次COP26大致奠定全球的氣候政策走向，包含大幅提升2030年減碳目標，以及大手筆挹注氣候基金，並藉著金融、投資方法減少碳排放，透過經濟手段驅動減碳已是全球不可迴避的共識。

舉例來說，巴西及南韓分別將2030年減排目標提升至50％及40％；超過100個國家簽署2030年終結濫伐及限制甲烷排放；200家航運業者承諾在2030年之前實現零碳船舶，促進供應鏈零碳化等等，但唯台灣對2030年的減排工作目前仍是停滯不前。

各政府在COP26前後提出減碳工作的資金佈局部分，美國將投資約15兆新台幣發展再生能源；挪威、丹麥將於2026年前加碼共533億新台幣氣候融資；日本預計在2026年前投注2788億新台幣氣候資金；加拿大將實施碳定價制度，2023年起每噸碳課1800元新台幣，並逐年調升、於2030年達到每噸4700元新台幣，此將為其減碳工作帶來一筆可觀的基金。

綠色和平全球執行長珍妮佛‧摩根(Jennifer Morgan)指出，從COP26看見調適工作有所進展，已開發國家終於開始回應發展中國家對抗升溫的資金、資源需求，並認知脆弱國家正苦於氣候帶來的損失，但現有的承諾仍不足夠，這個問題將會是埃及舉辦下次COP的首要議題。

綠色和平東亞分部專案主任鄭楚忻表示，國際間的氣候治理重點早已從2050淨零排放轉移到更近期的2030年減排目標，反觀台灣仍抱著2050年淨零排放口號，面對2030年減排目標，以及牽動產業的碳定價制度卻無聲無息，我《氣候變遷因應法》應明訂碳底價從300元起課徵，並設定逐年調升機制，以因應更高的減碳目標與國際趨勢，成為台灣氣候治理最重要的資金來源。