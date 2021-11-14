中共19屆六中全會剛落幕，有大陸專家指出，六中全會公報有兩個突出特點，第一，兩個「堅決反對」表明了大陸堅決維護國家主權和領土完整的堅定信心和堅決立場；第二，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」在全會公報裏也是首次提到的，表明「大陸在台灣問題上有足夠的耐心和戰略定力」。

據《香港文匯網》報導，北京聯合大學台研院兩岸研究所所長朱松嶺教授13日表示，六中全會公報對台灣問題做了提綱挈領的總結，重申了台灣問題的基本原則，即必須堅持一個中國原則。兩岸政黨、社會團體的交流交往中，要堅持「九二共識」這一共同政治基礎，這一基本原則不會動搖，更不可能動搖。

朱松嶺指出，美國等涉台外部勢力為了遏制中國崛起，不斷打「台灣牌」，插手台灣問題越來越深，頻度越來越大，對此，全會明確指出這一點，這是向外來勢力干涉台灣問題進一步示警，也是指明了未來一段時間對台工作的方向。當前，外來勢力和「台獨」勢力來勢洶洶，妄圖爭奪兩岸關係的主導權和主動權，全會明確指出，要繼續牢牢把握住兩岸關係的主導權和主動權，繼續引導兩岸關係在正確的道路上前進。

上海社科院台灣研究中心主任盛九元教授表示，六中全會公報有兩個突出特點，第一，兩個「堅決反對」表明了大陸堅決維護國家主權和領土完整的堅定信心和堅決立場，其中「堅決反對外部勢力干涉」是首次提到的，表明大陸既認識到問題的嚴峻性，也有充足的信心。第二，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」在全會公報也是首次提到的，表明大陸在台灣問題上有足夠的耐心和戰略定力。

盛九元表示，六中全會公報總體反映出大陸對台方向的明確性和對台政策的穩定性，堅持一個中國和「九二共識」，實現國家統一是大陸堅定不移的目標；也反映出大陸的戰略定力，雖然有「台獨」分裂活動，雖然有外部勢力干涉，但是大陸仍然牢牢把握着兩岸關係主導權和主動權，引領兩岸關係走向和實現中華民族偉大復興的信心更加堅定。