洛杉磯道奇季外面對左投柯蕭(Clayton Kershaw)、游擊手席格(Corey Seager)成為自由球員的問題。席格是2020年世界大賽MVP，他如果離隊，道奇就需要再簽一位游擊手了。另一個問題是柯蕭，當地球迷捨不得柯蕭離開，《洛杉磯時報》Dylan Hernández一篇專欄文章寫道：「柯蕭只有一個選擇，他必須在道奇打到退休。」

該文分析，從選手育成到退休都在同一支球隊，並且進入棒球名人堂的選手是極為罕有的，1990年代以來只有3人：勇士隊奇柏瓊斯(Chipper Jones)、洋基隊吉特(Derek Jeter)、李維拉(Mariano Rivera)。

奇柏瓊斯是1990年選秀狀元，2012年40歲在勇士隊退休，隔年球團就宣布高掛他的10號球衣，將他列入自家的名人堂。吉特是1992年被洋基選秀挑中，那時他才讀完高中，打到2014年40歲退休，成為紐約棒壇傳奇人物。李維拉原本在巴拿馬打成棒，前往參加洋基在當地舉辦的測試會，被發掘最後成為史上首位100%全票當選的名人堂成員。

柯蕭2006年選秀加入道奇至今15年，Dylan Hernández期盼柯蕭仿效這些前輩，做個永遠的「藍血人」，不要轉到其他球隊。他還以職業籃球為例，像是魔術強生(Magic Johnson)、布萊恩(Kobe Bryant)生涯都效力洛杉磯湖人，在球迷心目中享有特殊地位。當然柯蕭真的回到老家德州遊騎兵投個幾季再退休，他也是一樣是名人堂投手，但這就像麥可喬丹(Michael Jordan)復出跑去打巫師隊，總是讓老東家公牛的球迷留下一點缺憾。