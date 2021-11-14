台中北屯區信平路、大鵬路口13下午發生砂石車擦撞機車死亡車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

女碩生遭輾斃 家屬質疑砂石車：蓄意殺人

就讀中國醫藥大學林姓女碩士生13日下午騎車經北屯區信平路、大鵬路口與砂石車發生擦撞，疑重心不穩遭車輪輾過，當場臟器外露慘死；檢方14日上午到台中生命禮儀所崇德館進行相驗，林女阿公哭訴孫女死不瞑目，肇事司機「撞到人還輾過去，根本蓄意殺人」，肇事的賴姓司機妻子則代丈夫致歉，直說「對不起、真的很對不起」。

這起車禍發生在13日下午約3點，40歲賴姓男子駕駛砂石車沿北屯區大鵬路往信平路方向行駛，而就讀中國醫藥大學24歲的林姓女碩生則騎機車在砂石車的右側，雙方在大鵬路、信平路口發生碰撞時，當時燈號為綠燈，砂石車的車頭撞上林女機車的車尾後，林女被捲進砂石車車底，遭車輪輾過，賴發現碰撞停車時，林女已被車輪輾成兩截，臟器外露慘死。

檢方14日進行相驗，林女祖父母、爸媽，以及賴姓司機的妻子也都到場，林女的祖父紅著眼眶說，看到孫女遺體時，孫女的眼睛沒有閉上，「根本死不瞑目」，他也說，肇事司機「撞到人還輾過去，根本蓄意殺人」。賴姓司機的妻子也到場代丈夫向死者家屬致歉，她哽咽對家屬說，「對不起、真的很對不起」，私下更表示「我們也很難過」。

台中市第五警分局交通分隊分隊長陳彥丞表示，經調查，賴、林女都無酒精反應，經調閱周邊路口監視器與砂石車行車記錄器，發現是砂石車車頭碰撞機車車尾，詳細的肇事原因，待進一步鑑定釐清，全案依過失致死罪函送台中地檢署偵辦。