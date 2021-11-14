「烏矸仔秘密」大純釀親子料理競賽吸引16組親子家庭參加。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

大純釀親子料理競賽競爭激烈，有3組親子家庭獲金牌獎。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為推廣國產在地非基因改造大豆，台中市農業局輔導台中市農會舉辦「烏矸仔秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動，料理競賽計16組親子家庭參加，3組獲金牌獎、3組獲銀牌獎，其他10組則是銅牌，除增進親子互動，也讓孩子認識農漁產品的來源。

「烏矸仔秘密」大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動與台中魚市場合作，使用在地生產大豆純釀造醬油及新鮮國產魚，進行親子料理競賽，計有16組親子家庭參加，邀請福容大飯店主廚蔡名毅、寧菠小館主廚鄧玲如、台中區農業改良場研究員張惠真、亞洲大學食品營養與保健生技學系系主任李明明、勤益科技大學休閒產業管理系教授林雲燦擔任評審。

評審團針對主題相關性、風味與美觀、團隊合作度、衛生安全度及創意度等面向進行評分，最終選出3組金牌獎將可獲得24cm不沾鍋雙鍋組；3組銀牌獎可獲得28cm不沾炒鍋；10組銅牌獎可獲得便攜式果汁健康搖搖隨行杯；另參與活動人員均可獲得在地生產大豆釀造的黑豆醬油及產銷履歷豆奶，獎品豐富。

此外，料理競賽結束後，農會也安排國產雜糧食農教育推廣課程，讓參加人員更深刻了解國產雜糧從產地到餐桌的生產流程；並安排筏子溪水文化親子教育導覽解說，在AI科技下運用光影互動，近距離觀察溪魚、溪蝦，將溪底生態盡收眼底。

農業局表示，推廣國產在地生產具安全標章驗證農產品，可減少食物碳足跡，達到「吃在地、食當季」目標，讓民眾吃得健康，安心又美味。