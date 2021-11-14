西門町KTV進出電梯引鬥毆 2人受傷警逮5人送辦

北市西門町一處KTV，13日凌晨3點多發生鬥毆事件，李男、林男2人正要進入電梯，與唱完歌要離開的湯男等3人發生碰撞，李嗆「是不能坐！」拉扯中，拿出一把小刀刺入湯男腹部，林男則被湯的朋友毆傷頭部，均受傷送醫並無大礙，警方同日下午1點多，在桃園逮捕持刀的26歲李男，依殺人未遂送辦，至於另一方湯男等3人則犯妨害秩序罪送辦。

警方獲報，昨凌晨3點多，萬華某KTV門口，有人遭利刃刺傷，31歲湯男腹部穿刺傷送醫，同伴29歲張男、34歲葉男留在現場，告訴警方對方要進入電梯，先以台語嗆「是不能坐！」口氣很差，雙方一路從大廳推擠到騎樓，李從懷中拿出一把小刀，刺入湯腹部隨即逃逸，張、葉見狀，立刻拉住身旁的林男不准離去，過程中毆傷林男頭部。

警方到場為釐清身分，先帶回湯等3人以及林共4人，釐清糾紛原因，13日下午1時循線在桃園一處飯店，拘提在正呼呼大睡的李男到案。警方訊後，依殺人未遂移送李男、同夥林男，另外，湯男等3人涉犯聚眾鬥毆，依妨害秩序移送法辦。