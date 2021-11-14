台中市長盃輕艇錦標賽在葫蘆墩公園軟埤仔溪水域舉行。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盃輕艇錦標賽有輕艇水球、輕艇競速等2項比賽項目，競爭相當激烈。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

為扎根基層輕艇運動，台中市運動局與台中市體育總會輕艇委員會周末假日在葫蘆墩公園軟埤仔溪水域舉辦輕艇錦標賽，共有輕艇水球、輕艇競速等二項競賽活動，分為公開組、高中組、國中組及國小組，來自台中各地多支隊伍一同競技，盼擴增參與水域運動的人口。

「輕艇競速」採2水道競速場地，比賽距離為100公尺，以預賽2趟計時成績總和排名，直接進入最後單趟決賽。「輕艇水球」是將籃球、輕艇、水球結合成為水上競技運動，每隊派8人出賽，其中5名為上場球員，另外3名在替換區等待，上場前均需穿著救生衣、帶有面罩的頭盔及防水蓋；每場比賽中，入球數最多獲勝。

運動局表示，市長盧秀燕上任後積極推動輕艇運動，除購置器材設備、改善豐原區軟埤仔溪水域環境，作為輕艇選手訓練、比賽場地，也不定期舉辦輕艇體驗活動，帶動台中輕艇運動風氣，讓輕艇選手有更適合的訓練場域。

運動局指出，此次全國運動會台中輕艇代表隊更奪得5金8銀2銅的亮眼成績，顯示台中推動水域運動有成；期許透過辦理基層輕艇競賽及相關水域活動，提升選手實力，增加水域運動人口、培育更多輕艇運動人才。