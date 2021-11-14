距離年底四大公投剩一個月時間，珍愛藻礁公投更是我國史上第一個環保公投，多個環團今(14)日北上立法院召開記者會表示，減碳的關鍵則是產業轉型，國家不應使用天然氣來達到2050淨零碳排，呼籲公投投下同意票，迫使執政黨選擇先進觀念的解決方案，而非犧牲藻礁。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文指出，蔡政府執政5年以來，用電量成長超過1.5個核四發電量，如此放任高耗能高污染的產業發展，用電繼續大幅成長，要如何令人相信天然氣將來會取代燃煤發電？到後來是否會成為燃煤加天然的雙重污染？

他表示，改善空氣品質的關鍵是節能減碳與用電負成長，減碳的關鍵則是產業轉型，人民在藻礁公投投下贊成票，就能督促政府真正改善空氣品質，維護人民的健康。

台南空污防護自救會召集人陳建明表示，國際能源總署(IEA)今年向各國發出警告，為因應極端氣候，即刻應停止投資開採新的化石燃料，才有可能達到2050年達到淨零碳排的目標，其中包括天然氣。但是民進黨政府卻計劃增加60％以上的天然氣進口，用天然氣達到淨零碳排根本是和國際能源政策背道而馳，也與生態保育的普世價值對抗。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，台電公司公布的「110年度電源規劃情形表」顯示，從108年到116年之間，電廠除役累積共1048萬瓩，但是新增電廠累積的裝置容量卻高達1434.62萬瓩，期間總共增加386.62萬千瓦，當中還不包含再生能源的裝置容量，顯示電力開發不斷擴張，完全沒有考量總量管制。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊表示，自己來自碳排最高的高雄市，只要我們高污染、高碳排、高耗電的中鋼、中油等褐色產業能夠優先減產、加速低碳化轉型，又可節能減碳、降空污，才是我們期望政府努力的方向，而不是要犧牲7600年大潭藻礁生態系，盼針對藻礁公投第4案民眾可投下同意票。